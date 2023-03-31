В Новосибирске готовят специалистов для психологической помощи раненым бойцам СВО

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:45
На пресс-конференции 31 марта министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, как отбирали организации в Новосибирске для участия в программе губернаторского сертификата. Речь идет о помощи военнослужащим, вернувшихся из зоны спецоперации. Теперь в центрах готовят специалистов для психологической помощи, потому что у многих участников СВО появились проблемы с «психологическим статусом».
«Это люди получившие ранения. Им нужна серьезная медицинская помощь. [Отбирали] те организации, которые помимо медицинской помощи могут предоставить услуги психотерапевта или психолога. Потому что у многих участников СВО есть проблемы с психологическим статусом. Их нужно поддержать и подстраховать. Это организации, имеющие лицензию на реабилитационную помощь», - сказала Елена Бахарева.
Психолого-психиатрическая помощь для лечения посттравматического синдрома у бойцов, будет отдельным направлением в центрах. В ближайшее время подготовят специалистов по линии здравоохранения, которые будут нацелены на эту сферу. Сделано это будет в ближайшее время.
«Сейчас это прорабатывает министерство здравоохранения НСО. На данном этапе психологическую помощь включили в программу комплексной реабилитации, то есть человек находящийся в оздоровительной организации получает помощь психолога и по месту жительства есть психологи при комплексных центрах социального обслуживания, там тоже эта возможность есть», — подытожила Елена Бахарева.