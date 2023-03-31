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В Новосибирске готовят специалистов для психологической помощи раненым бойцам СВО

31 марта 2023, 05:20
Фото: 1MI
Психологическую помощь начнут оказывать бойцам СВО
В Новосибирской области началась масштабная работа по оказанию реабилитационной помощи бойцам, раненым на СВО по программе губернаторских сертификатов. Востребованы и специалисты по оказанию психологической помощи, рассказала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева 31 марта 2023.

На пресс-конференции 31 марта министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, как отбирали организации в Новосибирске для участия в программе губернаторского сертификата. Речь идет о помощи военнослужащим, вернувшихся из зоны спецоперации. Теперь в центрах готовят специалистов для психологической помощи, потому что у многих участников СВО появились проблемы с «психологическим статусом».

«Это люди получившие ранения. Им нужна серьезная медицинская помощь. [Отбирали] те организации, которые помимо медицинской помощи могут предоставить услуги психотерапевта или психолога. Потому что у многих участников СВО есть проблемы с психологическим статусом. Их нужно поддержать и подстраховать. Это организации, имеющие лицензию на реабилитационную помощь», - сказала Елена Бахарева.

Психолого-психиатрическая помощь для лечения посттравматического синдрома у бойцов, будет отдельным направлением в центрах. В ближайшее время подготовят специалистов по линии здравоохранения, которые будут нацелены на эту сферу. Сделано это будет в ближайшее время.

«Сейчас это прорабатывает министерство здравоохранения НСО. На данном этапе психологическую помощь включили в программу комплексной реабилитации, то есть человек находящийся в оздоровительной организации получает помощь психолога и по месту жительства есть психологи при комплексных центрах социального обслуживания, там тоже эта возможность есть», — подытожила Елена Бахарева.
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Город#Психолог#Новосибирск#Новосибирская область
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