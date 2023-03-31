В Новосибирске готовят специалистов для психологической помощи раненым бойцам СВО

На пресс-конференции 31 марта министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, как отбирали организации в Новосибирске для участия в программе губернаторского сертификата. Речь идет о помощи военнослужащим, вернувшихся из зоны спецоперации. Теперь в центрах готовят специалистов для психологической помощи, потому что у многих участников СВО появились проблемы с «психологическим статусом».