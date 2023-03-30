Опубликованы трогательные сообщения погибшего на СВО Дмитрия Пака из Бердска

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Капитан спецназа Дмитрий Пак погиб в зоне проведения специальной военной операции 5 мая 2022 года. В боевых действиях он участвовал с первого дня. Мужчина был потомственным военным. Отец погибшего бойца показал «АиФ Новосибирск» переписку Дмитрия со своими родственниками.
Во время службы он регулярно общался с семьей. Двух старших сестер он называл «подопечными». А в апреле, за месяц до гибели, он написал отцу, что скучает и хочет поговорить.
Боец погиб, защищая под огнем своих сослуживцев. Он спас 13 солдат во время службы. Его посмертно наградили Орденом Мужества. Подробнее о подвигах героя читайте в материале.