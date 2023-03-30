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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Опубликованы трогательные сообщения погибшего на СВО Дмитрия Пака из Бердска

30 марта 2023, 09:55
Фото: предоставлено Иннокентием Паком
Слева - погибший Дмитрий Пак, справа - его отец
Спецназовец Дмитрий Пак из Новосибирской области погиб в зоне СВО весной прошлого года. Отец погибшего показал трогательную переписку с родственниками.

Капитан спецназа Дмитрий Пак погиб в зоне проведения специальной военной операции 5 мая 2022 года. В боевых действиях он участвовал с первого дня. Мужчина был потомственным военным. Отец погибшего бойца показал «АиФ Новосибирск» переписку Дмитрия со своими родственниками.

Во время службы он регулярно общался с семьей. Двух старших сестер он называл «подопечными». А в апреле, за месяц до гибели, он написал отцу, что скучает и хочет поговорить.

Переписка с семьей
Фото: АиФ Новосибирск

Боец погиб, защищая под огнем своих сослуживцев. Он спас 13 солдат во время службы. Его посмертно наградили Орденом Мужества. Подробнее о подвигах героя читайте в материале.

Погибший на СВО потомственный военный Дмитрий Пак из Бердска спас 13 солдат
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Спецоперация#Общество#Новосибирская область#Бердск
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