Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Военнослужащие в зоне спецоперации на Украине написали на снаряде «За Анжелу НСК».
Данная надпись вызвала недопонимание в соцсетях, так как новосибирцы сочли ее за упоминание знаменитой работницы интимных услуг – Анжелы.
Соответствующую информацию опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Бойцы из зоны СВО передают привет всему Новосибирску, в частности — знаменитой Анжеле», – говорится в посте.
Фотография запечатлевает снаряд с надписью «За Анжелу НСК», выведенной чёрным маркером. А вот, что говорят горожане в комментариях:
«Скоро памятник ей поставят на том месте, интересный наверно получится»;
«Ну и знаменитости в наше время, дОжили , чем эта Анжела так знаменита ? Я вот например услугами таких "Анжел" никогда не пользовался»;
«Слава об Анжеле даже до туда дошла! )».