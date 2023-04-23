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Бойцы СВО из Новосибирска написали на снаряде «За Анжелу НСК»

23 апреля 2023, 02:21
Фото: ВК/АСТ-54
Анжелу вспомнили сибиряки на СВО
Участники спецоперации сфотографировали снаряд, на котором написали «За Анжелу НСК». По предположению новосибирцев, речь идет о женщине, оказывающей интим-услуги в городе.

Военнослужащие в зоне спецоперации на Украине написали на снаряде «За Анжелу НСК».

Данная надпись вызвала недопонимание в соцсетях, так как новосибирцы сочли ее за упоминание знаменитой работницы интимных услуг – Анжелы.

Соответствующую информацию опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Бойцы из зоны СВО передают привет всему Новосибирску, в частности — знаменитой Анжеле», – говорится в посте.

Фотография запечатлевает снаряд с надписью «За Анжелу НСК», выведенной чёрным маркером. А вот, что говорят горожане в комментариях:

«Скоро памятник ей поставят на том месте, интересный наверно получится»;

«Ну и знаменитости в наше время, дОжили , чем эта Анжела так знаменита ? Я вот например услугами таких "Анжел" никогда не пользовался»;

«Слава об Анжеле даже до туда дошла! )».

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#Эмилия Губарева#Анжела#Зона СВО#Участник СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирск
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