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Пешеходная зона

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2024
Улицу Ленина сделают пешеходной на этой неделе — как долго это продлится
На этой неделе центральная улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной. Ее начнут готовить к зимним праздникам.
4 ноября, 02:02
Улицу Ленина в Новосибирске снова сделают пешеходной на два месяца
14 октября, 04:49
Улица Ленина в Новосибирске снова станет пешеходной
В Новосибирске перекроют для движения автомобилей улицу Ленина, сообщили в правительстве.
29 августа, 05:20
У мэрии нет денег на обустройство пешеходной улицы Ленина в Новосибирске
11 июля, 08:17
Улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда транспорта
1 февраля улицу Ленина в Новосибирске снова открыли для транспорта. Она была пешеходной больше двух месяцев — с 17 ноября 2023 года.
1 февраля, 02:46
2023
Улицу Ленина сделают пешеходной в Новосибирске до 1 февраля 2024
16 ноября 2023, 04:15
Демонтаж украшений с улицы Ленина в Новосибирске обойдется в 500 тысяч рублей
23 июля 2023, 04:21
Наглые водители движутся по улице Ленина — что ответили в мэрии?
1 июля 2023, 08:40
В мэрии Новосибирска склоняются к превращению улицы Ленина в местный Арбат
27 июня 2023, 05:36
Улицу Ленина в центре Новосибирска оставят пешеходной еще на месяц
26 июня 2023, 04:51

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