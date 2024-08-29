Улица Ленина в Новосибирске снова станет пешеходной

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Мечтающие о пешеходной улице Ленина новосибирцы снова могут порадоваться: ее опять закроют для проезда. Правда, это временное решение. Полностью открытой для пешеходов центральная улица станет с 30 августа по 2 сентября.
Речь идет об участке улиц Советской до Урицкого. Объезжать можно по соседним дорогам. Автомобилистов просят помнить о перекрытии, не забывать правила и ориентироваться на знаки.
Перекрытие связано с фестивалем «ТехноАрт», в рамках форума «Технопром-2024». Мероприятий будет около сотни. Все они бесплатные. Там объединят науку и искусство.