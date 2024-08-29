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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

Ленина снова станет пешеходной

Улица Ленина в Новосибирске снова станет пешеходной

29 августа 2024, 05:20
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Ленина снова станет пешеходной
В Новосибирске перекроют для движения автомобилей улицу Ленина, сообщили в правительстве.

Мечтающие о пешеходной улице Ленина новосибирцы снова могут порадоваться: ее опять закроют для проезда. Правда, это временное решение. Полностью открытой для пешеходов центральная улица станет с 30 августа по 2 сентября.

Речь идет об участке улиц Советской до Урицкого. Объезжать можно по соседним дорогам. Автомобилистов просят помнить о перекрытии, не забывать правила и ориентироваться на знаки.

Перекрытие связано с фестивалем «ТехноАрт», в рамках форума «Технопром-2024». Мероприятий будет около сотни. Все они бесплатные. Там объединят науку и искусство.

Международный форум «Технопром-2024» открылся в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Технопром#Правительство Технопром#Улица Ленина#Ленина#Пешеходная зона
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