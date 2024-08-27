Международный форум «Технопром-2024» открылся в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
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Updated Сегодня, 07:21
«Третий год подряд, в связи с насыщенной программой, форум проходит в формате российской научно-технологической недели. В этом году также добавлены новые события, и я хочу поблагодарить оргкомитет, организаторов, в первую очередь — заместителя Председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, который в последние годы на постоянной основе возглавляет оргкомитет форума.
Благодарю федеральные министерства и ведомства, особенно Минобрнауки нашей страны, за поддержку „Технопрома“, генерального научного партнёра — Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“, нашего постоянного партнёра — компанию „Газпромнефть“, и всех инициаторов событий, мероприятий в рамках „Технопрома“ — за высокий интерес к нашему форуму, за такую насыщенную программу. Несмотря на растущие масштабы, мы воспринимаем „Технопром“ не как выставку достижений или ярмарку представления результатов развития региона, а как деловую площадку, межрегиональную и международную», — подчеркнул Андрей Травников и пожелал всем гостям и участникам форума плодотворного и интересного времяпрепровождения.
Этот год стал переломным в реализации национальных проектов: завершаются мероприятия, выстроенные по отраслевому принципу. Следующий этап реализации нацпроектов будет междисциплинарным и ориентированным не на наращивание материально-технической базы отраслей, а на достижение конкретных целей. В этих условиях именно «Технопром» становится для регионов и федерального центра своего рода «точкой сборки», площадкой для моделирования общих подходов к научно-технологическому развитию.
Форум проработает четыре дня — с 27 по 30 августа. Главной темой 2024 года стала «Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России». Организаторы форума — правительство России, правительство Новосибирской области, СО РАН, НГУ.
«Технопром-2024» начался с пленарной сессии «Развитие системы интеллектуальной собственности — курс на технологическое лидерство России». Новосибирская область в ходе мероприятия была отмечена как регион с наибольшей «изобретательской активностью» в Сибири.
Губернатор Андрей Травников подчеркнул важность поддержки государства для стимулирования инноваций и использования результатов интеллектуальной деятельности. Сейчас регион занимает лидирующие позиции по количеству заявок на объекты интеллектуальной собственности и значительно превосходит другие регионы по активности в изобретательности.