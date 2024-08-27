Международный форум «Технопром-2024» открылся в Новосибирской области

Этот год стал переломным в реализации национальных проектов: завершаются мероприятия, выстроенные по отраслевому принципу. Следующий этап реализации нацпроектов будет междисциплинарным и ориентированным не на наращивание материально-технической базы отраслей, а на достижение конкретных целей. В этих условиях именно «Технопром» становится для регионов и федерального центра своего рода «точкой сборки», площадкой для моделирования общих подходов к научно-технологическому развитию.