В Новосибирске назван срок превращения улицы Ленина в пешеходное пространство

Работы по трансформации улицы Ленина в центре Новосибирска в пространство для пешеходов начнутся не ранее 2026 года. К созданию проектной документации приступят в конце текущего, либо в начале следующего года. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Вести ФМ», среди слушателей которого был и корреспондент Atas.Info.