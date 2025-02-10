В Новосибирске назван срок превращения улицы Ленина в пешеходное пространство

Posted 10 февраля, 04:13
Published 10 февраля, 04:13
Modified 10 февраля, 04:15
Updated 10 февраля, 04:15
Работы по трансформации улицы Ленина в центре Новосибирска в пространство для пешеходов начнутся не ранее 2026 года. К созданию проектной документации приступят в конце текущего, либо в начале следующего года. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Вести ФМ», среди слушателей которого был и корреспондент Atas.Info.
«Для нас это, конечно, непростое инженерное решение: нужно обеспечить „чистое небо“, отремонтировать фасады, сделать хорошую подсветку зданий, чтобы это был такой премиальный сегмент, куда горожане будут с удовольствием семьями приезжать», — обрисовал перспективу Максим Кудрявцев.
Он поделился с ведущими своими ощущениями от прогулки по новогодней Ленина, сравнив ее с Охотным рядом в час пик. Что касается опасений части автомобильного сообщества, что перекрытие проезжей части приведет к дополнительным затруднениям движения в центре, то, по словам Кудрявцева, исследование экспертов института путей сообщения опровергают эту теорию.
Глава муниципалитета не коснулся возможных источников финансирования этих работ. Между тем, летом прошлого года его соратница, вице-мэр Ксения Антонова, заявила, что денег на создание пешеходного пространства в бюджете города нет.
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