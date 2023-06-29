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Появились фото восстановленных цветочных композиций на Ленина в Новосибирске

29 июня 2023, 02:20
Фото: atas.info
Цветы забирали недобросовестные новосибирцы

В Новосибирске опубликовали фото восстановленных цветочных композиций на Ленина

На улице Ленина в Новосибирске появились новые цветочные композиции, которые были восстановлены после действий вандалов.

На странице Telegram-канала «Любить Новосибирск» были опубликованы фотографии новых цветочных композиций на улице Ленина. Поврежденные декорации восстановили, после того, как их повредили вандалы. Жители города, в особенности девушки, собирали охапку цветов и уходили с ними домой. Также многие распотрошили сено.

В честь 130-летия города в Новосибирск было доставлено 13 тысяч цветов стоимостью 3,3 миллиона рублей. Эти цветы были использованы для создания композиций, отражающих смену времен года на фестивале.

Однако позже появилось множество видео в соцсетях, на которых можно было увидеть, как люди начали разбирать декорации и создавать из них букеты. Дальнейшая судьба новых цветочных композиций пока неизвестна.

Фото: Любить Новосибирск / Telegram
Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
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#Эмилия Губарева#Цветочные композиции#Фото#Улица Ленина#День города#Фестиваль#Международный фестиваль цветов#Общество#Город#Новосибирск
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