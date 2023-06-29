Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
На странице Telegram-канала «Любить Новосибирск» были опубликованы фотографии новых цветочных композиций на улице Ленина. Поврежденные декорации восстановили, после того, как их повредили вандалы. Жители города, в особенности девушки, собирали охапку цветов и уходили с ними домой. Также многие распотрошили сено.
В честь 130-летия города в Новосибирск было доставлено 13 тысяч цветов стоимостью 3,3 миллиона рублей. Эти цветы были использованы для создания композиций, отражающих смену времен года на фестивале.
Однако позже появилось множество видео в соцсетях, на которых можно было увидеть, как люди начали разбирать декорации и создавать из них букеты. Дальнейшая судьба новых цветочных композиций пока неизвестна.