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В Новосибирске водитель проломил череп самокатчику из-за конфликта на дороге

2 июля 2023, 04:57
Фото: 1MI
Пострадал водитель самоката
В результате конфликта на дороге в Новосибирске, водитель автомобиля проломил череп самокатчику, подробности сообщают в ГУ МВД региона.

В Октябрьском районе произошел инцидент, в результате которого двое мужчин, управляющих разными видами транспорта, начали конфликтовать. Причиной конфликта стал спор о праве на дорогу возле остановки «Улица Есенина». Водитель автомобиля попал под следствие, а пилот электросамоката был госпитализирован с переломом черепа.

27-летний пилот самоката был доставлен в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой и переломами костей черепа. Полиция сообщила, что удалось найти агрессивного водителя, которым оказался 29-летний житель Октябрьского района. Мужчина ранее не имел судимостей.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время фигуранту дела была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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