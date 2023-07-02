В Новосибирске водитель проломил череп самокатчику из-за конфликта на дороге

В Октябрьском районе произошел инцидент, в результате которого двое мужчин, управляющих разными видами транспорта, начали конфликтовать. Причиной конфликта стал спор о праве на дорогу возле остановки «Улица Есенина». Водитель автомобиля попал под следствие, а пилот электросамоката был госпитализирован с переломом черепа.