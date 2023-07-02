В Новосибирске водитель проломил череп самокатчику из-за конфликта на дороге

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Published Сегодня, 04:57
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В Октябрьском районе произошел инцидент, в результате которого двое мужчин, управляющих разными видами транспорта, начали конфликтовать. Причиной конфликта стал спор о праве на дорогу возле остановки «Улица Есенина». Водитель автомобиля попал под следствие, а пилот электросамоката был госпитализирован с переломом черепа.
27-летний пилот самоката был доставлен в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой и переломами костей черепа. Полиция сообщила, что удалось найти агрессивного водителя, которым оказался 29-летний житель Октябрьского района. Мужчина ранее не имел судимостей.
По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время фигуранту дела была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.