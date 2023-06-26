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Драка возле Хилокского рынка в Новосибирске: пострадал полицейский

26 июня 2023, 01:16
Фото: 1MI
Полицейский пострадал

В Новосибирске напали на полицейского возле Хилокского рынка

В Новосибирске возле Хилокского рынка произошла драка, начавшаяся после замечаний местного жителя компании прохожих: на помощь пришел сотрудник полиции, который также стал жертвой нападения.

В Новосибирске произошла потасовка возле Хилокского рынка. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД по региону, 24 июня местный житель попросил прекратить издевательства над его собакой, после чего несколько людей напали на него.

Один из сотрудников полиции вышел из своего дома, чтобы помочь пострадавшему, и призвал забияк прекратить драку. Однако молодые люди ответили агрессией и напали на правоохранителя.

После инцидента избитые граждане обратились в полицию. Теперь они проходят судебную медицинскую экспертизу, а нападавших доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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