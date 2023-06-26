Posted Сегодня, 01:16
Published Сегодня, 01:16
Modified Сегодня, 01:18
Updated Сегодня, 01:18
В Новосибирске произошла потасовка возле Хилокского рынка. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД по региону, 24 июня местный житель попросил прекратить издевательства над его собакой, после чего несколько людей напали на него.
Один из сотрудников полиции вышел из своего дома, чтобы помочь пострадавшему, и призвал забияк прекратить драку. Однако молодые люди ответили агрессией и напали на правоохранителя.
После инцидента избитые граждане обратились в полицию. Теперь они проходят судебную медицинскую экспертизу, а нападавших доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.