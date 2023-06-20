Музыкант Кортнев извинился за непристойный жест в адрес полицейского в Новосибирске

Он объяснил, что был в крайне нервном состоянии из-за отмены концерта и ужасно расстроен. Алексей Кортнев выразил сожаление о произошедшем и надеется, что этот неприятный инцидент окончательно уладится. На данный момент известно, что в отношении музыканта возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), однако судебные разбирательства еще не завершены.