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Музыкант Кортнев извинился за непристойный жест в адрес полицейского в Новосибирске

20 июня 2023, 08:40
Фото: 1MI
Музыкант показал средний палец полицейскому
Алексей Кортнев, известный музыкант, принес извинения сотруднику полиции, которого оскорбил непристойным жестом перед концертом в Новосибирске. Он опубликовал видеозапись со своим обращением в своем telegram-канале.

Этот инцидент произошел 15 февраля 2023 года в Академгородке Новосибирска, где должен был состояться концерт его группы «Несчастный случай». Перед началом мероприятия полицейские и пожарные приехали на площадку, так как было сообщено о задымлении в здании клуба.

В результате концерт был отменен. В этот момент Алексей Кортнев был недоволен и показал неприличный жест сотруднику полиции и был задержан. Сегодня музыкант выпустил видеообращение, в котором просит прощения за свои действия по отношению к правоохранителю, пишет «Прецедент».

Он объяснил, что был в крайне нервном состоянии из-за отмены концерта и ужасно расстроен. Алексей Кортнев выразил сожаление о произошедшем и надеется, что этот неприятный инцидент окончательно уладится. На данный момент известно, что в отношении музыканта возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), однако судебные разбирательства еще не завершены.

Фото: tg-канал Алексея Кортнева
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#Эмилия Губарева#Концерт#Полиция#Музыка#Общество#Культура#Новосибирск
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