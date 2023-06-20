Музыкант Кортнев извинился за непристойный жест в адрес полицейского в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Этот инцидент произошел 15 февраля 2023 года в Академгородке Новосибирска, где должен был состояться концерт его группы «Несчастный случай». Перед началом мероприятия полицейские и пожарные приехали на площадку, так как было сообщено о задымлении в здании клуба.
В результате концерт был отменен. В этот момент Алексей Кортнев был недоволен и показал неприличный жест сотруднику полиции и был задержан. Сегодня музыкант выпустил видеообращение, в котором просит прощения за свои действия по отношению к правоохранителю, пишет «Прецедент».
Он объяснил, что был в крайне нервном состоянии из-за отмены концерта и ужасно расстроен. Алексей Кортнев выразил сожаление о произошедшем и надеется, что этот неприятный инцидент окончательно уладится. На данный момент известно, что в отношении музыканта возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), однако судебные разбирательства еще не завершены.