Полицейские спустя 35 лет поймали убийцу девушки из Новосибирска

Появилась информация о возможном нахождении преступника на территории Самарской области. Полицейские из Новосибирска выехали в Самару и после проведения розыска задержали мужчину. Он был доставлен в наш регион, где ему предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления.