Полицейские спустя 35 лет поймали убийцу девушки из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Тело 25-летней девушки обнаружили 28 июня 1987 года в Новосибирске на приусадебном участке с ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело, сотрудники милиции начали расследование и поиск преступника.
Несмотря на все усилия правоохранительных органов, фигуранту – 21-летнему уроженцу Молдовской ССР – удалось скрыться от правосудия более 30 лет. Только в 2022 году появились новые зацепки в этом деле.
Появилась информация о возможном нахождении преступника на территории Самарской области. Полицейские из Новосибирска выехали в Самару и после проведения розыска задержали мужчину. Он был доставлен в наш регион, где ему предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления.