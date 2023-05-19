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Полицейские спустя 35 лет поймали убийцу девушки из Новосибирска

19 мая 2023, 08:04
Фото: 1MI
В Самаре нашли преступника, который убил 25-летнюю жительницу Новосибирска
Полицейским из Новосибирска удалось найти и задержать мужчину, причастного к жесткому убийству девушки в 1987 году. Подробности дела рассказали в ГУ МВД региона.

Тело 25-летней девушки обнаружили 28 июня 1987 года в Новосибирске на приусадебном участке с ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело, сотрудники милиции начали расследование и поиск преступника.

Несмотря на все усилия правоохранительных органов, фигуранту – 21-летнему уроженцу Молдовской ССР – удалось скрыться от правосудия более 30 лет. Только в 2022 году появились новые зацепки в этом деле.

Появилась информация о возможном нахождении преступника на территории Самарской области. Полицейские из Новосибирска выехали в Самару и после проведения розыска задержали мужчину. Он был доставлен в наш регион, где ему предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Преступник#Алина Шефер
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