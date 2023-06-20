Сбивший на электросамокате ребенка полицейский из Новосибирска может лишиться работы

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Сотрудник полиции из Новосибирска попал в ДТП в Санкт-Петербурге: он сбил на электросамокате 8-летнего ребенка.
В результате инцидента, у пострадавшего был выявлен перелом черепа, требующий операции для его восстановления. Текущее расследование определяет обстоятельства произошедшего и проверяет возможное присутствие алкоголя у виновника аварии.
Пресс-служба регионального МВД сообщила, что сотрудник может быть уволен после проведения служебной проверки и принятия соответствующего решения.