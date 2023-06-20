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Сбивший на электросамокате ребенка полицейский из Новосибирска может лишиться работы

20 июня 2023, 04:44
Фото: 1MI
Произошло все в парке
Сотрудник полиции из Новосибирска на электросамокате сбил 8-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Ребенок сильно пострадал.

Сотрудник полиции из Новосибирска попал в ДТП в Санкт-Петербурге: он сбил на электросамокате 8-летнего ребенка.

В результате инцидента, у пострадавшего был выявлен перелом черепа, требующий операции для его восстановления. Текущее расследование определяет обстоятельства произошедшего и проверяет возможное присутствие алкоголя у виновника аварии.

Пресс-служба регионального МВД сообщила, что сотрудник может быть уволен после проведения служебной проверки и принятия соответствующего решения.

Полицейский из Новосибирска сбил на самокате 8-летнего мальчика в Питере
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#Эмилия Губарева#Дети#Полиция#Самокаты#Общество#Транспорт#Новосибирск#Санкт-Петербург
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