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Фронтовых 100 грамм не будет? Новосибирцам ограничат продажу спиртного на 9 мая

26 апреля 2023, 08:03
Фото: 1MI
Новосибирцам будет сложно купить алкоголь 9 мая

В Новосибирске ограничат продажу спиртного на 9 мая

В День Победы новосибирцам станет сложно купить алкоголь. В городе появится 16 запретных зон.
«Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, обеспечить 09.05.2023 соблюдение требований пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области» в границах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», - указано в постановлении, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска.
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Магазинам и кафе, расположенным в запретном зоне, рекомендовано торговать безалкогольными напитками, в частности, квасом, и мороженым. При этом продавать товары в бутылках строго запрещено. Работа летних веранд в День Победы должна завершиться не позднее 23.00 вечера.

В запретную зону «alcohol  free» попадают, в частности,  территории в границах улиц Сибиряков-Гвардейцев – Вертковской, Титова – Котовского и парка культуры и отдыха «Михайловская набережная». Всего в постановлении определено шестнадцать запретных зон преимущественно в центре Новосибирска.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#День Победы#Мэрия Новосибирска#Ограничение#Алкоголь
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