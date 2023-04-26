Фронтовых 100 грамм не будет? Новосибирцам ограничат продажу спиртного на 9 мая

Магазинам и кафе, расположенным в запретном зоне, рекомендовано торговать безалкогольными напитками, в частности, квасом, и мороженым. При этом продавать товары в бутылках строго запрещено. Работа летних веранд в День Победы должна завершиться не позднее 23.00 вечера.