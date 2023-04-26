Фронтовых 100 грамм не будет? Новосибирцам ограничат продажу спиртного на 9 мая

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:13
«Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, обеспечить 09.05.2023 соблюдение требований пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области» в границах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», - указано в постановлении, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска.
Магазинам и кафе, расположенным в запретном зоне, рекомендовано торговать безалкогольными напитками, в частности, квасом, и мороженым. При этом продавать товары в бутылках строго запрещено. Работа летних веранд в День Победы должна завершиться не позднее 23.00 вечера.
В запретную зону «alcohol free» попадают, в частности, территории в границах улиц Сибиряков-Гвардейцев – Вертковской, Титова – Котовского и парка культуры и отдыха «Михайловская набережная». Всего в постановлении определено шестнадцать запретных зон преимущественно в центре Новосибирска.