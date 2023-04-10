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День Победы впервые отметят у стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске

10 апреля 2023, 07:05
Фото: atas.info
День Победы 9 мая отпразднуют у стелы Город трудовой доблести
Жители Новосибирска отпраздную День Победы 9 мая у стелы «Город трудовой доблести». Там проведут главные традиционные программы.

Как сообщает издание Om1.ru со ссылкой на пресс-центр мэрии, отмечать Дня Победы-2023 горожане начнут уже 19 апреля. Власти уже готовят план праздничных акций.

Сибиряков ждут показы фильмов о ВОВ, патриотические марафоны. А концерты и акции «Свеча памяти, «Бессмертный полк».

Парад военной техники по традиции многих лет пройдет на площади Ленина. Вероятно, на Михайловской набережной состоится концерт и салют.

Напомним, стелу «Город трудовой доблести» в честь тружеников тыла открыли на площади Калинина в Новосибирске 3 ноября 2022 года.

10 лучших фото открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске 3 ноября
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#Алина Шефер#Стела#День Победы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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