День Победы впервые отметят у стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Как сообщает издание Om1.ru со ссылкой на пресс-центр мэрии, отмечать Дня Победы-2023 горожане начнут уже 19 апреля. Власти уже готовят план праздничных акций.
Сибиряков ждут показы фильмов о ВОВ, патриотические марафоны. А концерты и акции «Свеча памяти, «Бессмертный полк».
Парад военной техники по традиции многих лет пройдет на площади Ленина. Вероятно, на Михайловской набережной состоится концерт и салют.
Напомним, стелу «Город трудовой доблести» в честь тружеников тыла открыли на площади Калинина в Новосибирске 3 ноября 2022 года.