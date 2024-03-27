В Новосибирской области закрыли переправы из-за тонкого льда

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Движение закрыто на переправах «Ордынское-Нижнекаменка» и «Спирино-Чингис» в Ордынском районе. Обследование, проведенное специальной комиссией, показало, что передвижение по тонкому льду уже небезопасно. В местах съезда установлены запрещающие знаки.
Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в ходе акции «Безопасный лед» за прошедшую неделю было выявлено девять нарушителей, решивших проехать через небезопасный водоем. В ведомстве напоминают, что местами лед не может выдержать вес человека в силу пористой структуры, возможны провалы людей и техники.
Напомним, что в ТРЦ «Сибирский Молл» сработала пожарная сигнализация.