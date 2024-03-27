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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Лед становится все более тонким

В Новосибирской области закрыли переправы из-за тонкого льда

27 марта 2024, 13:30
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Лед становится все более тонким

В Новосибирской области закрыто движение по двум ледовым переправам

В Новосибирской области постепенно устанавливаются плюсовые температуры, что способствует таянию льда. В связи с этим с 27 марта закрыт проезд по ледовым переправам.

Движение закрыто на переправах «Ордынское-Нижнекаменка» и «Спирино-Чингис» в Ордынском районе. Обследование, проведенное специальной комиссией, показало, что передвижение по тонкому льду уже небезопасно. В местах съезда установлены запрещающие знаки.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в ходе акции «Безопасный лед» за прошедшую неделю было выявлено девять нарушителей, решивших проехать через небезопасный водоем. В ведомстве напоминают, что местами лед не может выдержать вес человека в силу пористой структуры, возможны провалы людей и техники.

Напомним, что в ТРЦ «Сибирский Молл» сработала пожарная сигнализация.

В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Сибирский Молл» — сработала сигнализация
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Переправа#Ограничение#Лед#Александр Ляхов#ГУ МЧС
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