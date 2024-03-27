В Новосибирской области закрыли переправы из-за тонкого льда

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в ходе акции «Безопасный лед» за прошедшую неделю было выявлено девять нарушителей, решивших проехать через небезопасный водоем. В ведомстве напоминают, что местами лед не может выдержать вес человека в силу пористой структуры, возможны провалы людей и техники.