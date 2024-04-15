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ГУ МЧС

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Апрель
Новосибирцам запретили разводить костры — в чем причина
15 апреля, 10:02
Новосибирец утонул в водохранилище — ему хотелось порыбачить на хрупком льду
В Новосибирске утонул мужчина. Трагедия произошла на водохранилище.
10 апреля, 08:36
Семь новосибирцев наглотались дыма в 18-этажке на Военной
В Новосибирске произошел пожар в восемнадцатиэтажном доме по улице Военной. Загорелась квартира на седьмом этаже.
3 апреля, 10:08
Март
Рыбак сломал палец на Оби — ему помогли спасатели
В Новосибирской области нельзя выходить на тонкий лед и рыбачить. Однако любители подледного лова не сдаются.
30 марта, 05:42
Новосибирцам напомнили об опасности пожаров и гололедных травм
Конец недели ознаменовался неожиданным похолоданием и снегопадом. По данным Западно-Сибирского УГМС, осадки в виде дождя и снега продлятся до середины следующей недели.
29 марта, 11:24
В Новосибирской области закрыли переправы из-за тонкого льда
В Новосибирской области постепенно устанавливаются плюсовые температуры, что способствует таянию льда. В связи с этим с 27 марта закрыт проезд по ледовым переправам.
27 марта, 13:30
В НГТУ замкнуло проводку — студентов эвакуировали
В одном из корпусов НГТУ сработала пожарная сигнализация. Студентам и преподавателям пришлось эвакуироваться в экстренном порядке.
26 марта, 08:11
У Хилокского рынка загорелась иномарка — пожар тушили лопатами
В Кировском районе Новосибирска произошло возгорание транспортного средства. Из-за технических проблем вспыхнула иномарка.
21 марта, 13:00
Посчитавшего себя котенком новосибирца пришлось спасать МЧС
В минувшее воскресенье в Академгородке произошел забавный случай. Мужчина по неизвестным причинам залез на опору ЛЭП, но не смог спуститься оттуда.
18 марта, 13:00
Новосибирцы проваливаются под лед — зафиксировано четыре случая
В Новосибирской области зафиксированы случаи провала машин под тонкий лед в Новосибирском водохранилище. За неделю было отмечено четыре инцидента.
18 марта, 12:30
Склады со спиртом и частные дома: в НСО произошло свыше 50 пожаров
С 11 по 17 марта в Новосибирской области произошло 56 пожаров. На них пострадали пять человек, двоих не удалось спасти.
18 марта, 06:37
Морозы до -18 градусов вернутся в Новосибирскую область
Жителей региона ждет еще один виток зимы. Самые ощутимые морозы коснутся жителей области в ночное время.
13 марта, 03:22
В НСО за первую неделю весны произошло 50 пожаров
В Новосибирской области с 1 по 5 марта произошло свыше 40 пожаров. Причиной явилось неосторожное обращение с огнем.
9 марта, 07:05
Восьмерых пострадавших в ЧП на Шагонарской ТЭЦ доставили в Красноярск
Взрыв с последующим возгоранием произошел на котельной ТЭК-4 в городе Шагонаре в Туве утром 6 марта. Пострадали 23 человека, пропавших нет.
7 марта, 08:05
10 жителей Новосибирской области оштрафовали за выезд на лед
Структура льда начинает меняться. Он становится хрупким и не способен выдержать большую нагрузку, несмотря на толщину. Обь в пределах Новосибирска вовсе вскрылась.
5 марта, 08:48
Июнь 2023
Взрыв прогремел около стройки на улице Некрасова в Новосибирске — что известно
В Новосибирске произошел взрыв около стройки на улице Некрасова: по словам очевидцев, хлопок произошел в цистерне, подающей сухую смесь.
23 июня 2023, 04:55

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