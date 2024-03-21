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Updated Сегодня, 13:05

У Хилокского рынка вспыхнула иномарка

У Хилокского рынка загорелась иномарка — пожар тушили лопатами

21 марта 2024, 13:00
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
У Хилокского рынка вспыхнула иномарка

В Новосибирске в загоревшуюся иномарку бросали снег лопатами

В Кировском районе Новосибирска произошло возгорание транспортного средства. Из-за технических проблем вспыхнула иномарка.

Свидетелем произошедшему стала находившаяся на Хилокском рынке сибирячка. Из-за возгорания серого автомобиля KIA образовалась пробка. При этом, как сообщает Ngs.ru, пожар ликвидировали, бросая лопатами снег под капот.

Возгорание иномарки подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля на площади в полтора квадратных метра. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия в 17:22, огонь был потушен в течение восьми минут. Никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что за прошлую неделю в Новосибирской области произошло свыше пятидесяти пожаров. Среди них — возгорание складов с алкоголем.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Хилокский рынок#Александр Ляхов#ГУ МЧС
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