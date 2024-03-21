У Хилокского рынка загорелась иномарка — пожар тушили лопатами

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Свидетелем произошедшему стала находившаяся на Хилокском рынке сибирячка. Из-за возгорания серого автомобиля KIA образовалась пробка. При этом, как сообщает Ngs.ru, пожар ликвидировали, бросая лопатами снег под капот.
Возгорание иномарки подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля на площади в полтора квадратных метра. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия в 17:22, огонь был потушен в течение восьми минут. Никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что за прошлую неделю в Новосибирской области произошло свыше пятидесяти пожаров. Среди них — возгорание складов с алкоголем.