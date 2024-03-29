Новосибирцам напомнили об опасности пожаров и гололедных травм

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Переменчивая погода заставила ГУ МЧС по Новосибирской области подготовить памятку о возможных рисках, которыми может сопровождаться неожиданное возвращение к зиме. В частности, по-прежнему сохраняется опасность возникновения пожаров в частном секторе и садово-дачных товариществах.
Кроме того, увеличивается опасность возникновения происшествий на воде. Тонкий лед не сможет удержать как человека, так и автомобильную технику. Поэтому с 27 марта в регионе закрыты ледовые переправы.
Опасен и риск получения травм из-за гололеда, особенно в утренние часы. Новосибирцам следует быть осторожными и рядом со зданиями и-за схода снега и наледи.
Напомнили в МЧС и про беспечность детей.
«Еще раз объясните детям, что нельзя играть на водоемах, повторите вместе с ними правила пожарной безопасности и уберите в недоступные места спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости», — рассказали в ведомстве.