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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Опасность схода снега и наледи с крыш по-прежнему высока

Новосибирцам напомнили об опасности пожаров и гололедных травм

29 марта 2024, 11:24
Фото: ГУ МЧС по НСО
Опасность схода снега и наледи с крыш по-прежнему высока

Новосибирское управление МЧС предупредило жителей об опасностях погоды

Конец недели ознаменовался неожиданным похолоданием и снегопадом. По данным Западно-Сибирского УГМС, осадки в виде дождя и снега продлятся до середины следующей недели.

Переменчивая погода заставила ГУ МЧС по Новосибирской области подготовить памятку о возможных рисках, которыми может сопровождаться неожиданное возвращение к зиме. В частности, по-прежнему сохраняется опасность возникновения пожаров в частном секторе и садово-дачных товариществах.

Кроме того, увеличивается опасность возникновения происшествий на воде. Тонкий лед не сможет удержать как человека, так и автомобильную технику. Поэтому с 27 марта в регионе закрыты ледовые переправы.

В Новосибирской области закрыли переправы из-за тонкого льда
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Опасен и риск получения травм из-за гололеда, особенно в утренние часы. Новосибирцам следует быть осторожными и рядом со зданиями и-за схода снега и наледи.

Напомнили в МЧС и про беспечность детей.

«Еще раз объясните детям, что нельзя играть на водоемах, повторите вместе с ними правила пожарной безопасности и уберите в недоступные места спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости», — рассказали в ведомстве.
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