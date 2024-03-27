В новосибирском колледже прозвучала пожарная тревога. Что произошло?

Утром 27 марта в Новосибирском технологическом колледже питания на Геодезической, 15 в Ленинском районе произошло замыкание электропроводки. Источником стала сушилка для рук в одном из туалетов. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что последующего горения не последовало.