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Published Сегодня, 04:34

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Updated Сегодня, 04:37

В новосибирском колледже произошло короткое замыкание

В новосибирском колледже прозвучала пожарная тревога. Что произошло?

27 марта 2024, 04:34
Фото: 2ГИС, телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В новосибирском колледже произошло короткое замыкание

В одном из туалетов коротнуло сушилку для рук. Последующего возгорания не последовало, эвакуация не потребовалась.

Утром 27 марта в Новосибирском технологическом колледже питания на Геодезической, 15 в Ленинском районе произошло замыкание электропроводки. Источником стала сушилка для рук в одном из туалетов. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что последующего горения не последовало.

«Произошло короткое замыкание электропроводки электросушителя без последующего горения. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет», — пояснил представитель ведомства.
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Вечером 23 марта в Новосибирске неизвестные пытались поджечь два военторга. Никто не пострадал, огонь оперативно потушили.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Туалет#Тревога#Алёна Рогонова
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