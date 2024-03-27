В новосибирском колледже прозвучала пожарная тревога. Что произошло?

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Утром 27 марта в Новосибирском технологическом колледже питания на Геодезической, 15 в Ленинском районе произошло замыкание электропроводки. Источником стала сушилка для рук в одном из туалетов. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что последующего горения не последовало.
«Произошло короткое замыкание электропроводки электросушителя без последующего горения. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет», — пояснил представитель ведомства.
Вечером 23 марта в Новосибирске неизвестные пытались поджечь два военторга. Никто не пострадал, огонь оперативно потушили.