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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Самолет авиакомпании S7 сел в аэропорту Толмачево после обнаружения поломки двигателей.

Самолёт S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

8 декабря 2023, 04:55
Фото: Mash Siberia
Самолет авиакомпании S7 сел в аэропорту Толмачево после обнаружения поломки двигателей.
Рейс Новосибирск — Москва вылетел из аэропорта Толмачево в 06:21. Почти сразу после взлёта команда экипажа обнаружила проблему в обоих двигателях.

Вылетевший утром из Толмачево самолет благополучно вернулся в аэропорт в 07:04. Все 176 пассажиров вышли самостоятельно.

Как сообщают очевидцы, сразу после разгона пассажиры услышали взрывы, из турбин вырвалось пламя. Ощущалось, что у самолета упала мощность, то судно, несмотря на это взлетело. Через несколько минут капитан корабля объявил о необходимости посадки, с земли экипажу сообщили об огне. Во время посадки у самолета сгорели тормоза, его буксировали на место парковки. Самолет отстранен от эксплуатации, начата проверка транспортной прокуратуры.

Для пассажиров данного рейса подготовлен другой борт, который вылетит в Москву в 14.40.

Также в аэропорту приземлился рейс Москва — Новокузнецк, пассажиры второй день ожидают рейса на Новокузнецк.

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#Новосибирск#Ольга Храмушкина
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