Самолёт S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

Как сообщают очевидцы, сразу после разгона пассажиры услышали взрывы, из турбин вырвалось пламя. Ощущалось, что у самолета упала мощность, то судно, несмотря на это взлетело. Через несколько минут капитан корабля объявил о необходимости посадки, с земли экипажу сообщили об огне. Во время посадки у самолета сгорели тормоза, его буксировали на место парковки. Самолет отстранен от эксплуатации, начата проверка транспортной прокуратуры.