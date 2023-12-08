Самолёт S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 05:06
Вылетевший утром из Толмачево самолет благополучно вернулся в аэропорт в 07:04. Все 176 пассажиров вышли самостоятельно.
Как сообщают очевидцы, сразу после разгона пассажиры услышали взрывы, из турбин вырвалось пламя. Ощущалось, что у самолета упала мощность, то судно, несмотря на это взлетело. Через несколько минут капитан корабля объявил о необходимости посадки, с земли экипажу сообщили об огне. Во время посадки у самолета сгорели тормоза, его буксировали на место парковки. Самолет отстранен от эксплуатации, начата проверка транспортной прокуратуры.
Для пассажиров данного рейса подготовлен другой борт, который вылетит в Москву в 14.40.
Также в аэропорту приземлился рейс Москва — Новокузнецк, пассажиры второй день ожидают рейса на Новокузнецк.
Пилотам, посадившим в поле самолет, предложили уволиться.