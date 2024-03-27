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Март
В новосибирском колледже прозвучала пожарная тревога. Что произошло?
В одном из туалетов коротнуло сушилку для рук. Последующего возгорания не последовало, эвакуация не потребовалась.
27 марта, 04:34
Январь
Самые частые психологические проблемы у бойцов СВО перечислили в Новосибирске
Участники спецоперации после возвращения сталкиваются с определенными психологическими проблемами, о чем сообщили в Минздраве Новосибирской области.
26 января, 01:31
Ноябрь 2023
Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»
Пациент психбольницы открыл стрельбу в ТЦ «Сан Сити» в Новосибирске. Подробности данного ЧП рассказали в АБ «Гвардия».
30 ноября 2023, 06:02
Октябрь 2023
Студентов и преподавателей эвакуировали из здания НГУ в Новосибирске — что произошло
Эвакуация прошла в Новосибирском государственном университете утром 3 октября. Об этом сообщают читатели Atas.info.
3 октября 2023, 06:22

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