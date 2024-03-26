atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В вузе замкнуло электропроводку

В НГТУ замкнуло проводку — студентов эвакуировали

26 марта 2024, 08:11
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В вузе замкнуло электропроводку

В НГТУ из-за замыкания электропроводки эвакуировали студентов

В одном из корпусов НГТУ сработала пожарная сигнализация. Студентам и преподавателям пришлось эвакуироваться в экстренном порядке.

Всего самостоятельно эвакуировались 700 человек. Причиной срабатывания сигнализации стало замыкание электропроводки.

«В 13:03 на пульт пожарной охраны поступило сообщение через систему автоматической пожарной сигнализации. В кабинете учебного корпуса НГТУ по ул. Немировича-Данченко на 6 этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На данный момент студенты и преподаватели возвращаются в аудитории.

«Резиновая квартира» с 37 прописанными жильцами сгорела в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
У Хилокского рынка загорелась иномарка — пожар тушили лопатами Склады со спиртом и частные дома: в НСО произошло свыше 50 пожаров
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#НГТУ НЭТИ#Эвакуация#Александр Ляхов#ГУ МЧС
Подпишитесь
«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни
Вчера, 09:21
Экс-депутат Заксобрания Новосибирской области погиб в ДТП в Запорожье
Вчера, 06:36
Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске
23 марта, 08:16
Новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террорист
Вчера, 05:04
Новосибирское УФАС нашла нарушения в матерной рекламе суши «Ёбидоёби»
Вчера, 08:45
Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 06:20
"