В НГТУ замкнуло проводку — студентов эвакуировали

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Всего самостоятельно эвакуировались 700 человек. Причиной срабатывания сигнализации стало замыкание электропроводки.
«В 13:03 на пульт пожарной охраны поступило сообщение через систему автоматической пожарной сигнализации. В кабинете учебного корпуса НГТУ по ул. Немировича-Данченко на 6 этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На данный момент студенты и преподаватели возвращаются в аудитории.
Напомним, что в Новосибирске сгорела квартира, в которой прописали 37 жильцов.