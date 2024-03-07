Восьмерых пострадавших в ЧП на Шагонарской ТЭЦ доставили в Красноярск

Взрыв с последующим возгоранием произошел на котельной ТЭК-4 в городе Шагонаре в Туве утром 6 марта. Пострадали 23 человека, пропавших нет. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Было решено ввести в Туве режим ЧС регионального значения.