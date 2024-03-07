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Восьмерых пострадавших в ЧП на Шагонарской ТЭЦ доставили в Красноярск

Восьмерых пострадавших в ЧП на Шагонарской ТЭЦ доставили в Красноярск

7 марта 2024, 08:05
Фото: официальный телеграм-канал главы Республики Тыва Владислава Ховалыга
Взрыв с последующим возгоранием произошел на котельной ТЭК-4 в городе Шагонаре в Туве утром 6 марта. Пострадали 23 человека, пропавших нет.

Утром 7 марта пострадавших при пожаре и последующем возгорании в котельной Улуг-Хемского района Республики Тыва направили спецбортом в Красноярск. На его борту самолета МЧС Ил-76 — восемь пострадавших. Об этом сообщают «Новые известия».

Как уточнил глава Тувы Владислав Ховалыг, восьмерых пострадавших направили в специализированный ожоговый центр Краевой государственной клинической больницы. Решение принял консилиум с участием специалистов из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Они прибыли по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. Шестерых пострадавших оставили в Республиканской больнице № 1. Еще одного пострадавшего перевели на амбулаторное лечение.

Видео: телеграм-канал Республики Тыва

Взрыв с последующим возгоранием произошел на котельной ТЭК-4 в городе Шагонаре в Туве утром 6 марта. Пострадали 23 человека, пропавших нет. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Было решено ввести в Туве режим ЧС регионального значения.

Пока на ТЭЦ запущен один из четырех котлов. Утром 7 марта спецборт МЧС доставил в Кызыл две модульные котельные, тепловые пушки и обогреватели.

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