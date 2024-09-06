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Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Проливные дожди будут идти все выходные в Новосибирской области

Проливные дожди будут идти все выходные в Новосибирской области

6 сентября 2024, 12:51
Фото: 1MI
Сезон дождей и холодов продолжается в Новосибирской области. Синоптики до сих пор не обещают последних теплых дней.

По данным Западно-сибирского гидрометцентра, в выходные дни в Новосибирске будет также холодно. В субботу 7 сентября температура воздуха днем составит +12…+17 градусов днем и +5…+10 градусов ночью. Ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. Погода будет облачной с умеренными дождями. На северо-западе области будет преимущественно без осадков.

В воскресенье 8 сентября незначительно потеплеет до +13…+18 градусов днем. Ночью средняя температура останется той же. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди.

Бабьего лета в этом году не обещают. Небольшое потепление до +19 градусов будет возможно с начала следующей недели. По данным Gismeteo, самый жаркий день в сентябре будет 12 числа, когда температура воздуха поднимется до этой отметки. Следующая неделя может быть менее дождливой.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Погода#Температура#Дожди#Осадки
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