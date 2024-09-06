Проливные дожди будут идти все выходные в Новосибирской области

Бабьего лета в этом году не обещают. Небольшое потепление до +19 градусов будет возможно с начала следующей недели. По данным Gismeteo, самый жаркий день в сентябре будет 12 числа, когда температура воздуха поднимется до этой отметки. Следующая неделя может быть менее дождливой.