Проливные дожди будут идти все выходные в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
По данным Западно-сибирского гидрометцентра, в выходные дни в Новосибирске будет также холодно. В субботу 7 сентября температура воздуха днем составит +12…+17 градусов днем и +5…+10 градусов ночью. Ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. Погода будет облачной с умеренными дождями. На северо-западе области будет преимущественно без осадков.
В воскресенье 8 сентября незначительно потеплеет до +13…+18 градусов днем. Ночью средняя температура останется той же. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди.
Бабьего лета в этом году не обещают. Небольшое потепление до +19 градусов будет возможно с начала следующей недели. По данным Gismeteo, самый жаркий день в сентябре будет 12 числа, когда температура воздуха поднимется до этой отметки. Следующая неделя может быть менее дождливой.