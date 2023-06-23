Взрыв прогремел около стройки на улице Некрасова в Новосибирске — что известно

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
На улице Некрасова в Новосибирске случился громкий взрыв, который услышали местные жители. После этого в воздухе образовалось облако дыма. Видеозапись происшествия была опубликована в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Со слов очевидцев, взрыв произошел в цистерне, которая подавала сухую смесь и перекачивала давление. Сотрудники МЧС также сообщили, что вызовы по данному адресу не поступали.
Напомним, недавно на нефтяной насосной станции ТЭЦ-5 16 июня произошел взрыв, который привел к трагическим последствиям. Внутри нефтяного резервуара на станции произошло возгорание нефтяных паров, что, вероятнее всего, и привело к взрыву. В результате происшествия один из работников погиб, а остальные были экстренно доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.