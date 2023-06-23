Взрыв прогремел около стройки на улице Некрасова в Новосибирске — что известно

Напомним, недавно на нефтяной насосной станции ТЭЦ-5 16 июня произошел взрыв, который привел к трагическим последствиям. Внутри нефтяного резервуара на станции произошло возгорание нефтяных паров, что, вероятнее всего, и привело к взрыву. В результате происшествия один из работников погиб, а остальные были экстренно доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.