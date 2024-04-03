Семь новосибирцев наглотались дыма в 18-этажке на Военной

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия через пять минут. Лестничная летка была окутана клубами дыма, а внутри квартиры огонь охватил мебель и технику. Жильцов внутри не было.
Пожар был ликвидирован через 45 минут. Его тушение проводилось через окно на автолестнице. В спасательной операции принимали участие 36 пожарных, задействовали одиннадцать единиц техники.
Во время проведения спасательных работ сотрудники МЧС России вывели на улицу семь человек, 28 выбрались сами.