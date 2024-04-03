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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

В новосибирской многоэтажке произошел пожар

Семь новосибирцев наглотались дыма в 18-этажке на Военной

3 апреля 2024, 10:08
Фото: ГУ МЧС по НСО
В новосибирской многоэтажке произошел пожар

В Новосибирске на пожаре в восемнадцатиэтажном доме спасли 35 человек

В Новосибирске произошел пожар в восемнадцатиэтажном доме по улице Военной. Загорелась квартира на седьмом этаже.

Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия через пять минут. Лестничная летка была окутана клубами дыма, а внутри квартиры огонь охватил мебель и технику. Жильцов внутри не было.

Пожар был ликвидирован через 45 минут. Его тушение проводилось через окно на автолестнице. В спасательной операции принимали участие 36 пожарных, задействовали одиннадцать единиц техники.

Во время проведения спасательных работ сотрудники МЧС России вывели на улицу семь человек, 28 выбрались сами.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Возгорание#Александр Ляхов#ГУ МЧС
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