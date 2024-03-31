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Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:09

Дом сгорел

«Выпрыгивали через окно»: в Новосибирске пожар лишил крова семью с детьми

31 марта 2024, 15:07
Фото: 1MI
Дом сгорел

В Новосибирске пожар лишил крова семью с детьми

Семья с двумя детьми вынуждена была выбираться из горящего дома через окна в пижамах, успев спасти только документы; пожар повредил также соседние дома и строения.

Утром 31 марта в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар, в результате которого семья с двумя детьми осталась без крыши над головой. Их дом на ул. Восход, 52 был полностью уничтожен огнем. Возгорание началось рано утром, и в момент пожара внутри находилась семья. Они вынуждены были спасаться через окна, еще в пижамах.

По информации МЧС Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 05:47. Огонь уничтожил два соседних дома и надворную постройку. В 06:30 пожар удалось потушить, а окончательно его ликвидировали в 09:17. Никто не пострадал. Теперь семье, лишившейся жилья, требуется помощь новосибирцев.

Сгоревший домСгоревший дом
Сгоревший дом
Фото: Инцидент Новосибирск
«Семья будет рада любой помощи: одежда, обувь, школьные принадлежности, посуда, постельное белье, полотенце, пледы, подушки, электроприборы. Нужны канцелярские принадлежности для обучения детей, учебники, тетради», — сообщил родственник погорельцев в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

На тушение пожара было привлечено 30 человек и 9 единиц техники. Дом сгорел до основания, оставив лишь руины.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Помощь#МЧС#Одежда#Эмилия Губарева
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