«Выпрыгивали через окно»: в Новосибирске пожар лишил крова семью с детьми

Утром 31 марта в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар, в результате которого семья с двумя детьми осталась без крыши над головой. Их дом на ул. Восход, 52 был полностью уничтожен огнем. Возгорание началось рано утром, и в момент пожара внутри находилась семья. Они вынуждены были спасаться через окна, еще в пижамах.