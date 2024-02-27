Жуткий пожар в девятиэтажке — удалось спасти 18 человек

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:19
Огонь сразу же распространился по квартире и угрожал перекинуться на все здание. Жильцы оперативно вызвали пожарных и ждали от них помощи. Пожарные расчеты прибыли через три минуты после вызова — в 18.00 вечера.
«При помощи спасательных устройств и автолестниц сотрудники МЧС России спасли 18 человек. Самостоятельно до прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 25 человек. Погибших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар был потушен в течение двадцати пяти минут. В момент возгорания жильцы квартиры на пятом этаже отсутствовали. В здании установлен дымосос для устранения задымления.
Напомним, что во время пожара на Немировича-Данченко был обнаружен мертвым маленький мальчик.