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Пожар вспыхнул на 5 этаже

Жуткий пожар в девятиэтажке — удалось спасти 18 человек

27 февраля 2024, 13:00
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пожар вспыхнул на 5 этаже

18 человек в Новосибирске спасли из горящего дома

В Новосибирске произошел пожар на улице Добролюбова. Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже, после чего началось задымление.

Огонь сразу же распространился по квартире и угрожал перекинуться на все здание. Жильцы оперативно вызвали пожарных и ждали от них помощи. Пожарные расчеты прибыли через три минуты после вызова — в 18.00 вечера.

«При помощи спасательных устройств и автолестниц сотрудники МЧС России спасли 18 человек. Самостоятельно до прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 25 человек. Погибших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Пожар был потушен в течение двадцати пяти минут. В момент возгорания жильцы квартиры на пятом этаже отсутствовали. В здании установлен дымосос для устранения задымления.

Напомним, что во время пожара на Немировича-Данченко был обнаружен мертвым маленький мальчик.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Александр Ляхов
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