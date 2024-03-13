Морозы до -18 градусов вернутся в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Новосибирской области похолодает до -18 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. Согласно прогнозу, на неделе температура воздуха ночью будет опускаться до -18 градусов, местами до -10…-15 градусов. Днем — около -4…-9 градусов. Местами будет идти снег. На дорогах сильная гололедица.
Возможны несчастные случаи из-за схода снежных масс и наледей с крыш зданий.
Сложные дорожные условия будут способствовать увеличению количества ДТП.
По сообщениям ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 13 марта в Новосибирске — -5, -7 градусов, по области — -4, -9 градусов. Ночью 14 марта в Новосибирске -13…-15 градусов, днем — -4…-6 градусов.