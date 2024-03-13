Морозы до -18 градусов вернутся в Новосибирскую область

В Новосибирской области похолодает до -18 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. Согласно прогнозу, на неделе температура воздуха ночью будет опускаться до -18 градусов, местами до -10…-15 градусов. Днем — около -4…-9 градусов. Местами будет идти снег. На дорогах сильная гололедица.