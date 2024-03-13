atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

В Новосибирской области похолодает до —18 градусов

Морозы до -18 градусов вернутся в Новосибирскую область

13 марта 2024, 03:22
Фото: 1MI

В Новосибирской области похолодает до —18 градусов

Жителей региона ждет еще один виток зимы. Самые ощутимые морозы коснутся жителей области в ночное время.

В Новосибирской области похолодает до -18 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. Согласно прогнозу, на неделе температура воздуха ночью будет опускаться до -18 градусов, местами до -10…-15 градусов. Днем — около -4…-9 градусов. Местами будет идти снег. На дорогах сильная гололедица.

Возможны несчастные случаи из-за схода снежных масс и наледей с крыш зданий.

Сложные дорожные условия будут способствовать увеличению количества ДТП.

«Получил ключи от дяди»: молодого новосибирца осудят за гибель студента в ДТП
Узнать подробнее

По сообщениям ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 13 марта в Новосибирске — -5, -7 градусов, по области — -4, -9 градусов. Ночью 14 марта в Новосибирске -13…-15 градусов, днем — -4…-6 градусов.

Читайте также:
Дизайнер Наз Маер призвал женщин купить незаменимый аксессуар на веснуКогда наступит весна — новосибирский астроном назвал дату равноденствияСиноптик рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Снег#Похолодание#Весна#ГУ МЧС#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
10 марта, 07:44
Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске
11 марта, 04:45
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска
11 марта, 03:53
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
11 марта, 02:52
Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска
10 марта, 13:27
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
10 марта, 08:48