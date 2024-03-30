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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 06:46

Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда

Рыбак сломал палец на Оби — ему помогли спасатели

30 марта 2024, 05:42
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда

34 новосибирских рыбака вышли на тонкий лед

В Новосибирской области нельзя выходить на тонкий лед и рыбачить. Однако любители подледного лова не сдаются.

В связи с опасными условиями на водоемах и исключительной хрупкости весеннего льда с 1 марта запрещается выходить и выезжать на реки, а с 27 марта закрыты все ледовые переправы. Однако это не останавливает любителей весенней рыбалки и они, рискуя жизнью, выбираются на природу. Однако лед суров и не щадит никого.

По сообщению регионального МЧС, случаи провала автомобильной техники под лед зафиксированы в Ордынском, Искитимском и Новосибирском районах. Люди чудом остались в живых.

В Новосибирской области закрыли переправы из-за тонкого льда
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За первый весенний месяц были составлены административные протоколы на любителей подледного лова. Штраф за неутолимую страсть заплатят 34 жителя Новосибирской области.

Примером безрассудного поведения может служить случай на Новосибирском водохранилище. Рыбак выбрался на лед, когда у него заглох мотор на мотобуксировщике. Пытаясь починить двигатель, он сломал палец и повредил руку, из-за чего началось кровотечение. На помощь пришли сотрудники Бердского спасательного отряда, доставившие мужчину на берег и оказавшие ему первую помощь.

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