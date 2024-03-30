Рыбак сломал палец на Оби — ему помогли спасатели

В связи с опасными условиями на водоемах и исключительной хрупкости весеннего льда с 1 марта запрещается выходить и выезжать на реки, а с 27 марта закрыты все ледовые переправы. Однако это не останавливает любителей весенней рыбалки и они, рискуя жизнью, выбираются на природу. Однако лед суров и не щадит никого.