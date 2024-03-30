Рыбак сломал палец на Оби — ему помогли спасатели

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В связи с опасными условиями на водоемах и исключительной хрупкости весеннего льда с 1 марта запрещается выходить и выезжать на реки, а с 27 марта закрыты все ледовые переправы. Однако это не останавливает любителей весенней рыбалки и они, рискуя жизнью, выбираются на природу. Однако лед суров и не щадит никого.
По сообщению регионального МЧС, случаи провала автомобильной техники под лед зафиксированы в Ордынском, Искитимском и Новосибирском районах. Люди чудом остались в живых.
За первый весенний месяц были составлены административные протоколы на любителей подледного лова. Штраф за неутолимую страсть заплатят 34 жителя Новосибирской области.
Примером безрассудного поведения может служить случай на Новосибирском водохранилище. Рыбак выбрался на лед, когда у него заглох мотор на мотобуксировщике. Пытаясь починить двигатель, он сломал палец и повредил руку, из-за чего началось кровотечение. На помощь пришли сотрудники Бердского спасательного отряда, доставившие мужчину на берег и оказавшие ему первую помощь.