В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Сибирский Молл» — сработала сигнализация

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Инцидент произошел в шесть часов вечера. Людей вывели по улицу и объявили тревогу по громкой связи. Паники и эксцессов при эвакуации не возникло.
Причиной эвакуации могло стать сообщение о минировании, однако официально эта информация не подтверждается.
«Сообщений в полицию по данному факту не поступало», — рассказали Atas.Info в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, что в торгово-развлекательных центрах Новосибирска усилили меры безопасности после теракта в Crocus City Hall.