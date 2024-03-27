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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:40

В ТРЦ сработала пожарная сигнализация

В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Сибирский Молл» — сработала сигнализация

27 марта 2024, 12:39
Фото: ВК / Сибирский Молл
В ТРЦ сработала пожарная сигнализация

В новосибирском ТРЦ Сибирский Молл» сработала пожарная тревога

В торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл» произошла экстренная эвакуация. Людей могли вывести на улицу из-за пожарной тревоги.

Инцидент произошел в шесть часов вечера. Людей вывели по улицу и объявили тревогу по громкой связи. Паники и эксцессов при эвакуации не возникло.

Причиной эвакуации могло стать сообщение о минировании, однако официально эта информация не подтверждается.

«Сообщений в полицию по данному факту не поступало», — рассказали Atas.Info в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что в торгово-развлекательных центрах Новосибирска усилили меры безопасности после теракта в Crocus City Hall.

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Эвакуация#Александр Ляхов#ТРЦ
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