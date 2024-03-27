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Переправа

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В Новосибирской области закрыли переправы из-за тонкого льда
В Новосибирской области постепенно устанавливаются плюсовые температуры, что способствует таянию льда. В связи с этим с 27 марта закрыт проезд по ледовым переправам.
27 марта, 13:30
Второй пошел. Димитровский мост начнут ремонтировать с 1 апреля — водители в шоке
22 марта, 04:19
2023
«Раньше лучше относились»: жители села под Новосибирском отрезаны от большой земли
Жители села Нижнекаменка не могут полноценно добраться до больницы в Ордынке. Также невозможно проехать в иной населенный пункт. Проблема — в плохой работе паромной переправы.
28 октября 2023, 08:59
Как проехать в Базово после обрушения моста? Что известно о новой переправе
В поселке Базово Новосибирской области после аварии на автомобильном мосту через реку Карасук был построен временный мост. Об этом сообщили в ТУАД Новосибирской области.
21 октября 2023, 02:57
В Новосибирске отремонтируют восемь мостов в 2023 году
15 мая 2023, 04:14
По Новосибирскому водохранилищу открыли паром между селами Чингис и Спирино
Паром начал курсировать по Новосибирскому водохранилищу между сёлами Чингис и Спирино.
21 апреля 2023, 02:58
2022
Вторая ледовая переправа открылась в Новосибирской области
МЧС России по Новосибирской области сообщил, что ледовая трасса в Ордынском районе уже допущена к эксплуатации.
21 декабря 2022, 14:26
Первая ледовая переправа открылась в Ордынском районе
7 декабря 2022, 09:29
Переправа в Ордынском районе Новосибирской области: расписание летом 2022 и цены
Две паромные переправы через Новосибирское водохранилище работают ежедневно и без перерывов в Ордынском районе
23 июля 2022, 03:27

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