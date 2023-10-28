«Раньше лучше относились»: жители села под Новосибирском отрезаны от большой земли

При этом в 1963 году до Нижнекаменки специально курсировал катер, доставлявший почту и продукты. На нем при желании можно было уехать из села. Но потом по непонятным причинам рейс убрали, заменив ненадежной паромной переправой. «Раньше к людям лучше относились. А теперь просто мука», — заявила Галина Грехова.