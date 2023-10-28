«Раньше лучше относились»: жители села под Новосибирском отрезаны от большой земли

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Как заявляют сами сельчане, паром прибывает к ним только два раза в день. После этого добраться до «большой земли» практически невозможно.
«Паром до Ордынки идет только в 10 часов утра и 17 часов вечера. Людям нужно вовремя сдать анализы и лечение какое-то получить. Но потом добраться никуда невозможно. У молодых хоть машины есть, им проще доехать куда угодно. А нам, старикам, как быть? Это просто какое-то издевательство», — рассказала Atas.Info жительница Нижнекаменки Галина Грехова.
Паромная переправа должна закрыться уже после 30 октября из-за неблагоприятных погодных условий. Заказ поездки до любого населенного пункта обойдется свыше полутора тысяч рублей. Сельчане опасаются, что специально фельдшеры приезжать к ним не будут. «Приедут 17 числа — и все. А потом, наверное, базу отдыха построят заместо больницы. Для этого участок и готовили», — переживает пенсионерка.
При этом в 1963 году до Нижнекаменки специально курсировал катер, доставлявший почту и продукты. На нем при желании можно было уехать из села. Но потом по непонятным причинам рейс убрали, заменив ненадежной паромной переправой. «Раньше к людям лучше относились. А теперь просто мука», — заявила Галина Грехова.
На данный момент инициативная группа жителей Нижнекаменки записала видеообращение на YouTube. Пока реакция районных властей неизвестна.