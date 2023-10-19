В новосибирском МЧС рассказали, как будут жить люди в Базово после обрушения моста

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Специалисты МЧС России оценили обстановку в Базово в рамках совместной инспекцией с ТУАД и администрацией Чулымского района. В ее рамках были определены необходимые мероприятия для оказания помощи населению.
«Организованы мероприятия по проектированию и восстановлению разрушенного моста. В случае его невосстановления к периоду паводков определено место для возведения временного инженерного сооружения», — сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также осуществляется создание временного насыпного моста. Администрация уже готова помочь местным школьникам вовремя добраться на учебу.
Напомним, что на инцидент с обрушением моста отреагировали и в Минтрансе.