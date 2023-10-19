В новосибирском МЧС рассказали, как будут жить люди в Базово после обрушения моста

В ночь на 19 ноября в поселке Базово Чулымского района произошло обрушение автомобильного железобетонного моста через реку Карасук. Никто не пострадал, но люди оказались отрезанными от транспортного сообщения. Сейчас прилагаются все усилия по восстановлению нормальной жизни — в том числе, МЧС.

Сюжет Мост обрушился в Новосибирской области