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Обрушение моста отрезало людей от автомобильного сообщения

В новосибирском МЧС рассказали, как будут жить люди в Базово после обрушения моста

19 октября 2023, 07:22
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Обрушение моста отрезало людей от автомобильного сообщения
В ночь на 19 ноября в поселке Базово Чулымского района произошло обрушение автомобильного железобетонного моста через реку Карасук. Никто не пострадал, но люди оказались отрезанными от транспортного сообщения. Сейчас прилагаются все усилия по восстановлению нормальной жизни — в том числе, МЧС.

Специалисты МЧС России оценили обстановку в Базово в рамках совместной инспекцией с ТУАД и администрацией Чулымского района. В ее рамках были определены необходимые мероприятия для оказания помощи населению.

«Организованы мероприятия по проектированию и восстановлению разрушенного моста. В случае его невосстановления к периоду паводков определено место для возведения временного инженерного сооружения», — сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Также осуществляется создание временного насыпного моста. Администрация уже готова помочь местным школьникам вовремя добраться на учебу.

Напомним, что на инцидент с обрушением моста отреагировали и в Минтрансе.

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