Обрушенный автомобильный мост срочно восстановят под Новосибирском

Однако ночью с 18 на 19 октября 2023 года произошло обрушение опоры. В настоящее время движение по мосту закрыто, установлены ограждающие блоки и дорожные знаки, запрещающие проезд. Ведутся работы по организации временного объезда, который уже почти готов. Планируется восстановление конструкций моста в ближайшее время.