Обрушенный автомобильный мост срочно восстановят под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Мост был построен из железобетона в 70-х годах. Он имеет три пролета, каждый длиной 14,06 метров и шириной проезжей части 8 метров. Общая длина моста составляет 47,06 метров. В 2020 году проводились работы по ремонту мостового полотна, деформационных швов и ограждения.
После осмотра весной 2023 года техническое состояние моста было признано удовлетворительным, но были выявлены некоторые дефекты, такие как отсутствие перильного ограждения, трещины в асфальтобетонном покрытии и проблемы с водоотводом.
17 октября было проведено повторное обследование моста, в результате которого нашли осадку основания промежуточной опоры № 3 с креном опоры 4 сантиметра. Было принято решение ограничить скорость и грузоподъемность на мосту и включить его в план работ по разработке проектных решений для переустройства опоры.
Однако ночью с 18 на 19 октября 2023 года произошло обрушение опоры. В настоящее время движение по мосту закрыто, установлены ограждающие блоки и дорожные знаки, запрещающие проезд. Ведутся работы по организации временного объезда, который уже почти готов. Планируется восстановление конструкций моста в ближайшее время.