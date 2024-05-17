Отдать все свои монеты призвали власти жителей Новосибирска и области

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Акция «Монетная неделя» пройдет с 20 мая по 2 июня. Монеты готовы принять в 80 банковских отделениях региона. Тем, кто принесет больше всего монет, обещают отметить памятными монетами и редкими банкнотами. Новосибирцев просят заранее рассортировать монеты, чтобы не усложнять работу кассиров.
По условиям акции, взамен принесенных монет в кассе выдадут бумажные наличные или зачислят деньги на счет — по выбору.
В Банке России подсчитали, что у россиян осели 72 млрд «железа». На каждого жителя страны получается по 1,5 килограмма.