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Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Отдать все свои монеты призвали власти жителей Новосибирска и области

Отдать все свои монеты призвали власти жителей Новосибирска и области

17 мая 2024, 04:46
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцев просят сдать накопленные монеты в банки и обменять их на бумажные деньги, информирует пресс-служба правительства региона.

Акция «Монетная неделя» пройдет с 20 мая по 2 июня. Монеты готовы принять в 80 банковских отделениях региона. Тем, кто принесет больше всего монет, обещают отметить памятными монетами и редкими банкнотами. Новосибирцев просят заранее рассортировать монеты, чтобы не усложнять работу кассиров.

По условиям акции, взамен принесенных монет в кассе выдадут бумажные наличные или зачислят деньги на счет — по выбору.

В Банке России подсчитали, что у россиян осели 72 млрд «железа». На каждого жителя страны получается по 1,5 килограмма.

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Адреса отделений, где готовы принять монеты, можно найти на сайте акции.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Банкноты#Монеты
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