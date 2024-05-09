Аудиторы Счетной палаты назвали главные проблемы российской медицины

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Эксперт отметил уменьшение за последние годы числа государственных медучреждений. Так, в 2021 году в России действовали 5 611 таких медучреждений, к концу 2023 года их было уже 5 523. Разница в 88 медучреждений, сообщают «Новые известия».
Это стало следствием оптимизации в сфере здравоохранения. Поликлиники становятся частью больницы. Инициаторы объединений уверены, что лечение при таком подходе более эффективно. Однако президент «Лиги пациентов» утверждает: на деле всё по-другому. Из поликлиник убирают специалистов с первого уровня. Пациенты неделями не могут записаться к неврологам, лорам, кардиологам. Александр Саверский объясняет: из-за этого люди вынуждены обращаться в частные клиники, которых в избытке. Слова эксперта подтверждает отчет Счетной палаты, в котором сказано, что тем временем доля частных клиник дошла до 38%.
Зачастую получается так, что пациент не может получить необходимую помощь в больнице по месту жительства. В таком случае ему могут помочь в федеральном центре. И пациент имеет на это право. В регионах даже есть план по пациентам, которых нужно направить.
Но аудиторы Счетной палаты выяснили, что в Новосибирской области этот план выполняют на 1,8%.
Президент «Лиги пациентов» отметил, что в больнице лечат за счет средств ОМС, в федеральных центрах — за счет ОМС и федерального бюджета. По мнению Александра Саверского, именно это является причиной, почему региональные врачи не торопятся направлять своих пациентов в федеральные центры.
«Это затратно, это деньги. Регион, направляя пациента в федеральное учреждение, должен за это заплатить. Поэтому, когда пациент просит дать ему направление в федеральный центр, ему отвечают: „Мы тебя сами полечим, у нас все для этого есть“», — говорит Александр Саверский.
Он говорит, что также в документах не прописано, кто и по каким показаниям должен давать направления пациентам в федеральный центр.
Эксперт уверен, что в существующих условиях система здравоохранения не справляется с обеспечением пациентов медицинской помощью.