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Аудиторы Счетной палаты назвали главные проблемы новосибирской медицины

Аудиторы Счетной палаты назвали главные проблемы российской медицины

9 мая 2024, 03:13
Фото: 1MI

Аудиторы Счетной палаты назвали главные проблемы новосибирской медицины

Аудиторы опубликовали результаты анализа российского здравоохранения за 2021–2023 годы. Наши коллеги обсудили выводы комиссии с президентом «Лиги пациентов», членом Экспертного совета при правительстве РФ Александром Саверским.

Оптимизация учреждений здравоохранения

Эксперт отметил уменьшение за последние годы числа государственных медучреждений. Так, в 2021 году в России действовали 5 611 таких медучреждений, к концу 2023 года их было уже 5 523. Разница в 88 медучреждений, сообщают «Новые известия».

Это стало следствием оптимизации в сфере здравоохранения. Поликлиники становятся частью больницы. Инициаторы объединений уверены, что лечение при таком подходе более эффективно. Однако президент «Лиги пациентов» утверждает: на деле всё по-другому. Из поликлиник убирают специалистов с первого уровня. Пациенты неделями не могут записаться к неврологам, лорам, кардиологам. Александр Саверский объясняет: из-за этого люди вынуждены обращаться в частные клиники, которых в избытке. Слова эксперта подтверждает отчет Счетной палаты, в котором сказано, что тем временем доля частных клиник дошла до 38%.

Пациентов из регионов не направляют в федеральные центры

Зачастую получается так, что пациент не может получить необходимую помощь в больнице по месту жительства. В таком случае ему могут помочь в федеральном центре. И пациент имеет на это право. В регионах даже есть план по пациентам, которых нужно направить.

Но аудиторы Счетной палаты выяснили, что в Новосибирской области этот план выполняют на 1,8%.

Президент «Лиги пациентов» отметил, что в больнице лечат за счет средств ОМС, в федеральных центрах — за счет ОМС и федерального бюджета. По мнению Александра Саверского, именно это является причиной, почему региональные врачи не торопятся направлять своих пациентов в федеральные центры.

«Это затратно, это деньги. Регион, направляя пациента в федеральное учреждение, должен за это заплатить. Поэтому, когда пациент просит дать ему направление в федеральный центр, ему отвечают: „Мы тебя сами полечим, у нас все для этого есть“», — говорит Александр Саверский.

Он говорит, что также в документах не прописано, кто и по каким показаниям должен давать направления пациентам в федеральный центр.

Эксперт уверен, что в существующих условиях система здравоохранения не справляется с обеспечением пациентов медицинской помощью.

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#Алёна Рогонова#Общество#Медицина#Новосибирск#Пациенты#Лечение
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