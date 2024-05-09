Аудиторы Счетной палаты назвали главные проблемы российской медицины

Это стало следствием оптимизации в сфере здравоохранения. Поликлиники становятся частью больницы. Инициаторы объединений уверены, что лечение при таком подходе более эффективно. Однако президент «Лиги пациентов» утверждает: на деле всё по-другому. Из поликлиник убирают специалистов с первого уровня. Пациенты неделями не могут записаться к неврологам, лорам, кардиологам. Александр Саверский объясняет: из-за этого люди вынуждены обращаться в частные клиники, которых в избытке. Слова эксперта подтверждает отчет Счетной палаты, в котором сказано, что тем временем доля частных клиник дошла до 38%.