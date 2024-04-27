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Как будут работать поликлиники в майские праздники, рассказали новосибирцам

Как будут работать поликлиники в майские праздники, рассказали новосибирцам

27 апреля 2024, 08:53
Фото: 1MI
Рабочий день врачей в поликлиниках региона в грядущие-майские праздники сократят, следует из сообщения регионального министерства здравоохранения.

Все поликлиники Новосибирской области в наступающие майские «длинные выходные» будут вести прием пациентов с 9 до 15 часов. Такой график будет актуален с 28 апреля до 1 мая, и с 9 мая до 12 мая, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Больные, нуждающиеся в срочной помощи врача, могут посетить медицинское учреждение предварительно записавшись, либо сразу вызвать доктора домой. Это легко сделать на портале Госуслуг, по телефону единой регистратуры 122, или с помощью бота в мессенджере Telegram с 8 до 14 часов. При более позднем обращении вас запишут на завтрашний день.

При возникновении острой зубной боли можно круглосуточно получить помощь в стоматологической поликлинике № 3 (улица Петухова, 20) и в областной зубной поликлинике (улица Театральная, 46).

Все существующие на территории Новосибирской области травмопункты и стационарные медицинские учреждения будут принимать пострадавших в круглосуточном режиме. Скорую помощь также можно будет вызвать в любое время.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Пациенты#Врачи#Поликлиники#График работы#Майские праздники#Срочная помощь#Медицинское учреждение
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