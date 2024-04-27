Как будут работать поликлиники в майские праздники, рассказали новосибирцам

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Все поликлиники Новосибирской области в наступающие майские «длинные выходные» будут вести прием пациентов с 9 до 15 часов. Такой график будет актуален с 28 апреля до 1 мая, и с 9 мая до 12 мая, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Больные, нуждающиеся в срочной помощи врача, могут посетить медицинское учреждение предварительно записавшись, либо сразу вызвать доктора домой. Это легко сделать на портале Госуслуг, по телефону единой регистратуры 122, или с помощью бота в мессенджере Telegram с 8 до 14 часов. При более позднем обращении вас запишут на завтрашний день.
При возникновении острой зубной боли можно круглосуточно получить помощь в стоматологической поликлинике № 3 (улица Петухова, 20) и в областной зубной поликлинике (улица Театральная, 46).
Все существующие на территории Новосибирской области травмопункты и стационарные медицинские учреждения будут принимать пострадавших в круглосуточном режиме. Скорую помощь также можно будет вызвать в любое время.