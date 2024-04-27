Как будут работать поликлиники в майские праздники, рассказали новосибирцам

Больные, нуждающиеся в срочной помощи врача, могут посетить медицинское учреждение предварительно записавшись, либо сразу вызвать доктора домой. Это легко сделать на портале Госуслуг, по телефону единой регистратуры 122, или с помощью бота в мессенджере Telegram с 8 до 14 часов. При более позднем обращении вас запишут на завтрашний день.