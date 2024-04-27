Псих с обострением едва не угробил всю семью в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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В Новосибирске вечером в пятницу, 26 апреля, сотрудникам Службы аварийно-спасательных работ пришлось вскрывать квартиру, где буянил молодой мужчина с психическим заболеванием.
Тревожный звонок на пульт оперативного дежурного раздался в 22.58. Родственники родившегося в 2003 году мужчины рассказали, что находятся вместе с ним в квартире одной из многоэтажек на Гусинобродском шоссе, и он высказывает в их адрес угрозы, не выпуская из комнаты.
После прибытия на место происшествия и оценки обстановки спасатели приняли решение провести эвакуацию через балкон. В итоге родившаяся в 1975 году родственница больного и ребенок 2011 года рождения оказались в безопасном месте.
Самого же мужчину, перепугавшего своих родных, передали медикам вызванной заранее психиатрической бригаде скорой помощи.