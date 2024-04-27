Псих с обострением едва не угробил всю семью в Новосибирске

Тревожный звонок на пульт оперативного дежурного раздался в 22.58. Родственники родившегося в 2003 году мужчины рассказали, что находятся вместе с ним в квартире одной из многоэтажек на Гусинобродском шоссе, и он высказывает в их адрес угрозы, не выпуская из комнаты.