Рухнувшему с высоты строителю потребовалась медэвакуация в Новосибирске

В Новосибирске в четверг, 25 апреля, строитель провалился на один этаж строящегося в Заельцовском районе на улице Кедровой здания. Родившийся в 1962 году мужчина получил во время инцидента травмы, поэтому для его эвакуации на место происшествия прибыли спасатели МАСС.