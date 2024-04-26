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Рухнувшему с высоты строителю потребовалась медэвакуация в Новосибирске

Рухнувшему с высоты строителю потребовалась медэвакуация в Новосибирске

26 апреля 2024, 05:00
Фото: МАСС
Травмированного мужчину эвакуировали сотрудники спасательной службы, он находится в больнице, следует из сообщения МАСС.

В Новосибирске в четверг, 25 апреля, строитель провалился на один этаж строящегося в Заельцовском районе на улице Кедровой здания. Родившийся в 1962 году мужчина получил во время инцидента травмы, поэтому для его эвакуации на место происшествия прибыли спасатели МАСС.

Судя по видеозаписи процесса эвакуации, травмированного человека пришлось спускать с достаточно большой высоты с помощью специального приспособления. Спасатели оказали ему первую помощь, а затем передали врачам прибывшей скорой помощи.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения состояние пострадавшего прокомментировать отказались, сославшись на врачебную тайну.

Сейчас строитель находится в больнице, уточнили в МАСС.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Строительство#Спасатели#Травма#Больница
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