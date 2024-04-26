Страшное ДТП с маршруткой на новосибирской трассе попало на контроль Бастрыкину

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
Modified Сегодня, 02:06
Updated Сегодня, 02:06
Авария произошла в ночь на 25 апреля в Болотнинском районе на автодороге Р-255 «Сибирь». Водитель ГАЗели выехал на встречку и врезался в грузовик.
Как итог, пострадали четыре человека, которые сидели в маршрутке — сам автомобилист и три пассажира. Их госпитализировали в больницу с разными травмами.
После случившегося было возбуждено дело. Региональный Следком начал проверку. Председатель центрального аппарата Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль. Он потребовал предоставить ему доклад об ее результатах.