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Есть пострадавшие

Страшное ДТП с маршруткой на новосибирской трассе попало на контроль Бастрыкину

26 апреля 2024, 02:04
Фото: ГУ МВД по НСО
Есть пострадавшие
В Новосибирской области случилась авария с пострадавшими, в которой были задействованы маршрутка и грузовой автомобиль: ДТП проверит глава СК России, о чем проинформировали в информационном центре ведомства.

Авария произошла в ночь на 25 апреля в Болотнинском районе на автодороге Р-255 «Сибирь». Водитель ГАЗели выехал на встречку и врезался в грузовик.

Как итог, пострадали четыре человека, которые сидели в маршрутке — сам автомобилист и три пассажира. Их госпитализировали в больницу с разными травмами.

После случившегося было возбуждено дело. Региональный Следком начал проверку. Председатель центрального аппарата Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль. Он потребовал предоставить ему доклад об ее результатах.

Стали известны подробности ДТП с маршруткой и газелью под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Пострадавшие#Александр Бастрыкин#Болотнинский район
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