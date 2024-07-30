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Болотнинский район

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Июль
Раскрыты подробности поножовщины цыган в новосибирской электричке
В Новосибирской области цыгане устроили поножовщину в электричке, подробности дали Восточном межрегиональном СУ СКР.
30 июля, 01:20
Цыгане порезали пассажира новосибирской электрички — резонанс дошел до Бастрыкина
В электричке, следовавшей по Новосибирской области, цыгане напали на пассажира, Следком РФ просит возбудить дело, сообщают в центральном ведомстве.
29 июля, 01:46
Бойню с ножами устроили цыгане в новосибирской электричке
В одной из электричек, следовавшей по Новосибирской области, произошли разборки цыганей, рассказали очевидцы.
28 июля, 03:31
Пешехода на трассе снесла женщина-водитель из Новосибирской области — он погиб
В одном из районов Новосибирской области произошло ДТП с пешеходом, подробности дали в ГАИ.
17 июля, 01:30
Неустановленные вандалы разгромили кладбище в Новосибирской области
В одном из районов Новосибирской области неизвестные устроили вандализм на местном кладбище, сообщают очевидцы.
9 июля, 03:34
Апрель
Страшное ДТП с маршруткой на новосибирской трассе попало на контроль Бастрыкину
В Новосибирской области случилась авария с пострадавшими, в которой были задействованы маршрутка и грузовой автомобиль: ДТП проверит глава СК России, о чем проинформировали в информационном центре ведомства.
26 апреля, 02:04
Затопленную из-за паводка школу закрыли в Новосибирской области
В Новосибирской области закрыли для проведения уроков деревенскую школу, о чем сообщила директор учебного заведения.
25 апреля, 13:10
Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
В ночь на 25 апреля в Болотнинском районе грузовик влетел в потерявшую управление «ГАЗель», четыре человека пострадали, следует из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.
25 апреля, 06:54
Стали известны подробности ДТП с маршруткой и газелью под Новосибирском
В Новосибирской области произошла серьезная аварий с маршруткой и грузовиком, в которой пострадали несколько человек, о чем сообщили в ГУ МВД по региону.
25 апреля, 03:18
Девять новосибирцев пострадали в жутком ДТП с маршруткой и грузовиком
Серьезная авария с пострадавшими произошла на трассе в Новосибирской области, о чем сообщает служба 112.
25 апреля, 02:35
Март
В Болотнинском районе произошло смертельное ДТП
8 марта, 08:21

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