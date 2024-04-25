Затопленную из-за паводка школу закрыли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Речь идет о школе в деревне Большеречка Болотнинского района. Там произошло ЧП: затопило подвал из-за паводка. Там находится электрощиток, поэтому случились проблемы с электричеством.
Учеников школы перевели на обучение в онлайн-формате. До этого у них были сокращенные уроки, отменена столовая, так как они сидели без света. Такая ситуация происходит на протяжении двух недель, пишет КП-Новосибирск, ссылаясь на слова родителей и директора.
В администрации района по ситуации уточнили следующее: подвал затопило грунтовыми водами, поэтому щиток просто отключили в целях безопасности. В настоящий момент идут работы над протягиванием электросетей по воздуху. Само подтопление в подвале безопасности школьников не угрожает.