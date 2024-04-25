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Школу подтопило

Затопленную из-за паводка школу закрыли в Новосибирской области

25 апреля 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
Школу подтопило
В Новосибирской области закрыли для проведения уроков деревенскую школу, о чем сообщила директор учебного заведения.

Речь идет о школе в деревне Большеречка Болотнинского района. Там произошло ЧП: затопило подвал из-за паводка. Там находится электрощиток, поэтому случились проблемы с электричеством.

Учеников школы перевели на обучение в онлайн-формате. До этого у них были сокращенные уроки, отменена столовая, так как они сидели без света. Такая ситуация происходит на протяжении двух недель, пишет КП-Новосибирск, ссылаясь на слова родителей и директора.

В администрации района по ситуации уточнили следующее: подвал затопило грунтовыми водами, поэтому щиток просто отключили в целях безопасности. В настоящий момент идут работы над протягиванием электросетей по воздуху. Само подтопление в подвале безопасности школьников не угрожает.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники#Дистант#Паводок#Болотнинский район#Паводок в Новосибирской области 2024
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