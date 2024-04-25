Затопленную из-за паводка школу закрыли в Новосибирской области

Учеников школы перевели на обучение в онлайн-формате. До этого у них были сокращенные уроки, отменена столовая, так как они сидели без света. Такая ситуация происходит на протяжении двух недель, пишет КП-Новосибирск, ссылаясь на слова родителей и директора.