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Дистант

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2024
В школах Новосибирской области объявлен карантин
В Новосибирской области несколько школ ушли на карантин, с чем это связано, выяснилось на оперативном совещании в правительстве.
23 сентября, 05:29
Затопленную из-за паводка школу закрыли в Новосибирской области
В Новосибирской области закрыли для проведения уроков деревенскую школу, о чем сообщила директор учебного заведения.
25 апреля, 13:10
2023
Студентов новосибирского университета переведут на дистант из-за вспышки кори
29 января 2023, 08:36
2022
Как будут учиться школы с 1 сентября 2022: дистант, учебники, вакцинация учителей
29 августа 2022, 05:06
Озвучено, как будут учиться в школах с 1 сентября 2022 в разгар волны "Кентавра"
28 августа 2022, 08:00
"Дистант не рассматриваем": глава Минобра прокомментировал начало учебного года 2022
24 августа 2022, 06:05

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