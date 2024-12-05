В Новосибирской области на дистант перешли десятки школ — что случилось

Posted 5 декабря, 06:01
Published 5 декабря, 06:01
Modified 5 декабря, 06:03
Updated 5 декабря, 06:03
Сейчас в регионе 23 школы перешли на дистанционное обучение. Всего на удаленку ушли 36 классов из разных районов города, но в Новосибирске — больше всего (13 образовательных учреждения).
Связано это с ростом заболеваемости ОРВИ. За одну неделю он составил 3,4%. Такие данные приводил Роспотребнадзор. По постановлению правительства, на дистант уходят те классы, если в них 20% детей отсутствуют по причине болезни.
Еще в трех школах объявили карантин в трех классах. Там выявили внебольничную пневмонию, пишет Сиб.фм со ссылкой на министерство образования.