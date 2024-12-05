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Posted 5 декабря, 06:01

Published 5 декабря, 06:01

Modified 5 декабря, 06:03

Updated 5 декабря, 06:03

Дети болеют

В Новосибирской области на дистант перешли десятки школ — что случилось

5 декабря 2024, 06:01
Фото: 1MI. Дети болеют

Десятки школ перешли на дистант из-за ОРВИ в Новосибирской области

В Новосибирской области на другую форму обучения перешли десятки школ: об этом заявили в Минобре.

Сейчас в регионе 23 школы перешли на дистанционное обучение. Всего на удаленку ушли 36 классов из разных районов города, но в Новосибирске — больше всего (13 образовательных учреждения).

Связано это с ростом заболеваемости ОРВИ. За одну неделю он составил 3,4%. Такие данные приводил Роспотребнадзор. По постановлению правительства, на дистант уходят те классы, если в них 20% детей отсутствуют по причине болезни.

Еще в трех школах объявили карантин в трех классах. Там выявили внебольничную пневмонию, пишет Сиб.фм со ссылкой на министерство образования.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#ОРВИ#Дистант#Карантин#Заболеваемость
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