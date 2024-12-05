atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 03:16

Published 5 декабря, 03:16

Modified 5 декабря, 03:18

Updated 5 декабря, 03:18

Люди чаще болеют ОРВИ

Главные вирусы декабря 2024 — чем люди массово болеют в России

5 декабря 2024, 03:16
Фото: 1MI. Люди чаще болеют ОРВИ

В Новосибирске названы главные вирусы декабря

Жителям Новосибирска назвали главные вирусы декабря, о чем информировал Роспотребнадзор.

Сейчас в регионе есть рост заболеваемости ОРВИ. Грипп выявлен не был. А вот сезонно сейчас гуляет риновирус, аденовирус, бокавирус и коронавирус.

Чтобы обезопасить себя от болезни, важно соблюдать меры профилактики. Не стоит забывать о личной гигиене, масках в общественных местах, проветривании помещения.

Если вы почувствовали недомогание: слабость, температуру, больное горло, насморк, то оставайтесь дома и не выходите в общественные места.

В области частично закрываются школы и детсады. Дети сидят на карантине из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. Также растет заболеваемость коронавирусом.

Вирус Коксаки: симптомы у детей и взрослых, лечение, профилактика
Узнать подробнее
Читайте также:
Вирусы под видом красивых фото присылают мошенники — как не клюнуть на уловкуКак уберечься от вируса Коксаки: названы опасные симптомыБеременная туристка из Новосибирска заразилась вирусом Коксаки
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Здоровье#Вирус#Заболеваемость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика