Главные вирусы декабря 2024 — чем люди массово болеют в России

Posted 5 декабря, 03:16
Published 5 декабря, 03:16
Modified 5 декабря, 03:18
Updated 5 декабря, 03:18
Сейчас в регионе есть рост заболеваемости ОРВИ. Грипп выявлен не был. А вот сезонно сейчас гуляет риновирус, аденовирус, бокавирус и коронавирус.
Чтобы обезопасить себя от болезни, важно соблюдать меры профилактики. Не стоит забывать о личной гигиене, масках в общественных местах, проветривании помещения.
Если вы почувствовали недомогание: слабость, температуру, больное горло, насморк, то оставайтесь дома и не выходите в общественные места.
В области частично закрываются школы и детсады. Дети сидят на карантине из-за вспышки заболеваемости ОРВИ. Также растет заболеваемость коронавирусом.