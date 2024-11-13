Вирусы под видом красивых фото присылают мошенники — как не клюнуть на уловку

Posted 13 ноября, 10:11
Published 13 ноября, 10:11
Modified 13 ноября, 10:13
Updated 13 ноября, 10:13
Мошенники присылают в мессенджерах сообщения с текстом «Не ты на фото», «Милый», «Ты красивый». В смс прикреплен вредоносный файл с разным разрешением. Перейдя по ссылке, аферисты получают доступ ко всем приложениям на телефоне.
Или же пользователей под разными предлогами уговаривают перейти по ссылке и ввести данные аккаунта на фишинговом сайте. Затем присылается код на телефон и преступникам открывается полный доступ к вашим данным.
У настоящих изображений название файла заканчивается расширениями jpg, gif, tiff или png, но никогда — apk. Важно внимательно наблюдать за этими форматами. Недавно аферисты попытались взломать мэра Бердска Романа Бурдина. К градоначальник обратился генпрокурор, но только фейковый.