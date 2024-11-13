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Posted 13 ноября, 10:11

Published 13 ноября, 10:11

Modified 13 ноября, 10:13

Updated 13 ноября, 10:13

Мошенники обманывают новосибирцев

Вирусы под видом красивых фото присылают мошенники — как не клюнуть на уловку

13 ноября 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney. Мошенники обманывают новосибирцев

Вирусы под видом красивых фото присылают мошенники жителям Новосибирска

Жителям Новосибирска рассказали о новом способе мошенничества с фото, об этом поделились в Сибирском ГУ Банка России.

Мошенники присылают в мессенджерах сообщения с текстом «Не ты на фото», «Милый», «Ты красивый». В смс прикреплен вредоносный файл с разным разрешением. Перейдя по ссылке, аферисты получают доступ ко всем приложениям на телефоне.

Или же пользователей под разными предлогами уговаривают перейти по ссылке и ввести данные аккаунта на фишинговом сайте. Затем присылается код на телефон и преступникам открывается полный доступ к вашим данным.

У настоящих изображений название файла заканчивается расширениями jpg, gif, tiff или png, но никогда — apk. Важно внимательно наблюдать за этими форматами. Недавно аферисты попытались взломать мэра Бердска Романа Бурдина. К градоначальник обратился генпрокурор, но только фейковый.

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