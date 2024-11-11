Фейковый генпрокурор обратился к мэру новосибирского города

Posted 11 ноября, 11:28
Published 11 ноября, 11:28
Modified 11 ноября, 11:30
Updated 11 ноября, 11:30
Роман Бурдин, мэр Бердска, получил личное сообщение в мессенджере от заместителя генерального прокурора. Ничего содержательно в сообщении не было, так как оно было отправлено с фейкового аккаунта.
Бурдин не стал отвечать на полученное сообщение. Он усомнился в том, что замгенпрокурор обратился бы к нему лично. Об этом глава города сообщил изданию «Бердск-Онлайн».
Ранее жительница Бердска одарила неизвестных на восемь миллионов рублей. Полиция Бердска констатирует: город стал антилидером по показателям телефонного мошенничества. Роман Бурдин призвал к усилению антимошеннической агитации.