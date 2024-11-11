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Posted 11 ноября, 11:28

Published 11 ноября, 11:28

Modified 11 ноября, 11:30

Updated 11 ноября, 11:30

Мэр новосибирского города чуть не попался на мошенническую схему

Фейковый генпрокурор обратился к мэру новосибирского города

11 ноября 2024, 11:28
Фото: atas.info. Мэр новосибирского города чуть не попался на мошенническую схему

Мэр новосибирского города чуть не попался на мошенническую схему

Жертвой мошенников мог стать глава Бердска, однако здравый смысл вовремя остановил его, сообщил Роман Бурдин.

Роман Бурдин, мэр Бердска, получил личное сообщение в мессенджере от заместителя генерального прокурора. Ничего содержательно в сообщении не было, так как оно было отправлено с фейкового аккаунта.

Бурдин не стал отвечать на полученное сообщение. Он усомнился в том, что замгенпрокурор обратился бы к нему лично. Об этом глава города сообщил изданию «Бердск-Онлайн».

Ранее жительница Бердска одарила неизвестных на восемь миллионов рублей. Полиция Бердска констатирует: город стал антилидером по показателям телефонного мошенничества. Роман Бурдин призвал к усилению антимошеннической агитации.

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