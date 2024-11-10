Вертолет задел двух человек при посадке в Новосибирске

Posted 10 ноября, 12:35
Published 10 ноября, 12:35
Modified 10 ноября, 12:37
Updated 10 ноября, 12:37
Вертолет Ми-8МТВ1 развернулся на посадочной площадке с наледью, в результате чего задел носовой частью двоих человек. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Aviaincident».
Один из пострадавших был госпитализирован. О тяжести полученных травм не сообщалось. Вертолет обесточили. Проверка показала, что судно не было повреждено серьезно. Деформированной оказалась только одна деталь — трубка приемника воздушного давления. Заказчиком выступало АО «Авиапредприятие „Ельцовка“.