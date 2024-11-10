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Posted 10 ноября, 12:35

Published 10 ноября, 12:35

Modified 10 ноября, 12:37

Updated 10 ноября, 12:37

Вертолет задел двух человек при посадке в Новосибирске

Вертолет задел двух человек при посадке в Новосибирске

10 ноября 2024, 12:35
Фото: atas.info. Вертолет задел двух человек при посадке в Новосибирске
В минувшую пятницу в зоне Новосибирского РЦ вертолет, развернувшись при посадке, задел двух человек. Один из них был госпитализирован с травмами.

Вертолет Ми-8МТВ1 развернулся на посадочной площадке с наледью, в результате чего задел носовой частью двоих человек. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Aviaincident».

Один из пострадавших был госпитализирован. О тяжести полученных травм не сообщалось. Вертолет обесточили. Проверка показала, что судно не было повреждено серьезно. Деформированной оказалась только одна деталь — трубка приемника воздушного давления. Заказчиком выступало АО «Авиапредприятие „Ельцовка“.

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